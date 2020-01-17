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Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları

Louis & Luca - Mission to the Moon

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Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanları
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Parlak mucit Reodor ve cesur astronot Saksağan Luca, Uluslararası Ay Yarışına katılmaya karar verir. Herkes, bu muhteşem ikilinin yarışı kazanacağını düşünmektedir. Fakat yolculuk sırasında ortaya çıkan davetsiz misafirler ve sakladıkları sırlar yüzünden işler planladıkları gibi gitmeyebilir.

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