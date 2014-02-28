Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kış Masalı - Winter's Tale
Paylaş

Kış Masalı

Winter's Tale

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kış Masalı
  • IMDB Puanı : 6.2 / 10
  • Filmin Puanı : 8.1 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (8 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

New York’ta geçen ve bir asırdan uzun bir zaman dilimine yayılan, efsanevi Kış Masalı (Winter’s Tale) mucizeler, kesişen kaderler ve iyi ile kötünün çok eskilere dayanan mücadelesini anlatıyor.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Aşkdan da öte harika spiritüel yaşamla ilgili bilgiler var filmin içinde.Bu konuda ön bir bilgi sahibi olmayanlar ,filme sadece güzel bir aşk filmi gözüyle bakabilirler. ama ben çook farklı bir gözle izledim.ve inanılmaz da başarılı buldum bu filmi.. hatta yarın 2.ci kez izlemeye bile gideceğim.Bu arada 4 dostumu da yolladım. ve çok beğenildi.tarafımızdan.Tebrikler bu güzel yapıt için.

  • İzlerken anlamsız ve saçma diye düşünmeyin sakın.. filmin ruhunu ve içindeki bu zamanda kolay kolay rastlayamayacağınız aşkı keşfedin... iyi seyirler, izlemeye değer

  • hmm

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kış Masalı filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kış Masalı filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir