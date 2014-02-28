Kış Masalı
Winter's Tale
- IMDB Puanı : 6.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.1 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Fantastik, Gizem
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :118 dk.
Filmin Konusu
New York’ta geçen ve bir asırdan uzun bir zaman dilimine yayılan, efsanevi Kış Masalı (Winter’s Tale) mucizeler, kesişen kaderler ve iyi ile kötünün çok eskilere dayanan mücadelesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
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Aşkdan da öte harika spiritüel yaşamla ilgili bilgiler var filmin içinde.Bu konuda ön bir bilgi sahibi olmayanlar ,filme sadece güzel bir aşk filmi gözüyle bakabilirler. ama ben çook farklı bir gözle izledim.ve inanılmaz da başarılı buldum bu filmi.. hatta yarın 2.ci kez izlemeye bile gideceğim.Bu arada 4 dostumu da yolladım. ve çok beğenildi.tarafımızdan.Tebrikler bu güzel yapıt için.
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İzlerken anlamsız ve saçma diye düşünmeyin sakın.. filmin ruhunu ve içindeki bu zamanda kolay kolay rastlayamayacağınız aşkı keşfedin... iyi seyirler, izlemeye değer
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hmm