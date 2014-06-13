Kış Uykusu
- IMDB Puanı : 8.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Almanya, Fransa, Türkiye
- Gösterim Tarihi :13 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :196 dk.
Filmin Konusu
Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filmi, eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın'ın, Anadolu bozkırlarının ortasında, adeta bir kış uykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda, kendisiyle, hayalleriyle, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alıyor. Karı-koca ve kardeşlik bağları da dahil her türlü insan ilişkisinin, çaresizlik, hayal kırıklığı, önyargılar ve çıkışsızlıkla mühürlenmiş olan o ağır kapısını aralıyor...
Galeri
Yorumlar
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Görüntüler mukemmel ama hikaye orjinal değil.Hele her gün içen abisinin evine sığınan 1 ayyaşın ahlak dersi vermesi tam 1 saçmalık! Çoğu turk filmlerindeki imamları kötüleme bu filmde de var.Bi kerecik de olsa imamları dindarları güzel göstersenz olmaz mı?inek şaban filmlerindeki kötü imam tiplemesine devam edilmiş!konuşmalar fazlasıyla edebi zaten diyaloglar direkt cheov dan alınmış bildiğin araklamışlar!
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Uzun suren psikolojik bir film. Nuri bilge ceylan filmi nedir bilen izler, bilmeyen izlemesin cani sikilir, kemal sunal filmi degil yani sonucta durum anlatiliyor, birkac oyuncu ve neredeyse ayni mekan kullanilarak
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"harikaydi aman da muthisti ama bizim toplum bizim halk ne anlar sanattan ustadim ho ho ho" edasinda yazip aklinca kendini elit gosteren cici hanimlara beylere sorsak "sen ne aldin ne anladin bu filmden?" diye baslarlar hayal guclerini zorlamaya, bir de Nuri Bilge Ceylan'a sorsak "ustadim sen bu filmde ne anlattin ne sordun?" diye o yalandan elitlerle yonetmenin dediklerinde bir eslesme bile bulmazsiniz eminim ki. 3 saat, durgun, baygin bir sekilde izledigim en son film yine boyle bir tavsiye uzerien, Hint filmiydi, onda bile en azindan bir muzik dans vardi. Bu kadar "anlamadiginiz seylere deger katip onu anlamayan herkese cahil, zekasiz, kultursuzyaftasi vurma" yalanina inanmayin derim
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nuri bilge ise tartışılmaz
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Harika fakat farklı bir NBC filmi. Farkı da Nuri Bilge sinemasında pek görmediğimiz uzun diyaloglar. Bu haliyle de güzel NBC Sineması. Ceylan\'nın filmlerinin Fransızlara bir anlam ifade ettiği kesin ama ben onun asıl anlatmak istediklerinin Türkiye insanına yönelik olduğunu düşünüyorum. Maalesef böyle kıymetli sanatçıların yaşadıkları çağda takdir görmesi mümkün değil. Ve yine maalesef; ülkemiz insanına çok şey anlatmak (kendi sözüyle; sorular sormak) niyetinde olan bu usta yönetmenin filmleri, sinema sanatının dili ülkemizde neredeyse hiç bilinmediğinden hakkıyla anlaşılamıyor.