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Kitap Kulübü
Book Club
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :1 Haziran 2018
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Filmaşkı geride bırakan dört yakın arkadaşın başlattıkları kitap kulübüyle değişen yaşamlarını anlatıyor.
Galeri
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