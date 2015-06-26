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Kıvırcık: Ay Macerası
Black to the Moon
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- IMDB Puanı : 3.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, İspanya, İtalya
- Gösterim Tarihi :26 Haziran 2015
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Bir çiftlikte yaşayan hayvan dostlarımız arasında Blacky adında siyah kıvırcık bir koyun vardır. Onun en büyük takıntısı ise bir şekilde aya gitmektir. Blacky arkadaşlarıyla birlikte benzersiz bir yolculuk için hazırlıklara başlar. Bu yolda onları müthiş maceralar beklemektedir.
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