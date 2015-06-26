Kıvırcık: Ay Macerası

Bir çiftlikte yaşayan hayvan dostlarımız arasında Blacky adında siyah kıvırcık bir koyun vardır. Onun en büyük takıntısı ise bir şekilde aya gitmektir. Blacky arkadaşlarıyla birlikte benzersiz bir yolculuk için hazırlıklara başlar. Bu yolda onları müthiş maceralar beklemektedir.