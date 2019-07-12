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Kıyamet Deneyi

Aporia

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Kıyamet Deneyi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Korku
  • Yapım Yılı :2019
  • Gösterim Tarihi :12 Temmuz 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Korku türündeki Kıyamet Deneyi (Aporia), bir kasaba halkının silahlı askerler tarafından rehin alınmasını konu ediniyor. Bu silahlı ekip, insanlar üzerinde deneyler yapmaya başlar. Ama deneyler başarısız olacak ve bunun da kötü sonuçları ortaya çıkacaktır. Deneyde başarısız olanlar kasabadan alınarak bir dağın tepesine götürülür. Götürülenlerin arasından Arvin ve Ejla, bir şekilde kaçmayı başarır. Kurtulduklarını düşünürken, içine düştükleri derin çukurun diğer taraftan çok daha tehlikeli olduğunu fark ederler. Bu mezarlıktan kurtulmayı başarabilecekler midir?

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