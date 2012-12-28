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Kıyamet Günü
The Impossible
8 kişi izlemiş. | 55 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İspanya
- Gösterim Tarihi :28 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :107 dk.
Filmin Konusu
Maria ve Henry 3 çocuklarıyla birlikte kış tatillerini geçirmek için Tayland'a giderler. Bu tropik cennete birkaç gün keyifli vakit geçirmek isteyen aile, 25 Aralık gecesi düzenlenen Christmas partisine gider ve bolca eğlenirler. Ertesi sabah havuz keyfi yaptıkları sırada korkunç bir gürültüyle ortalık sarsılmaya başlar. Maria ve Henry korku içinde dona kaldıklarında, otelin duvarları üzerinden dev dalgalar da üzerlerine doğru hızla gelmektedir!
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Yorumlar
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süper film. sahneler son derece gerçekçi.
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gayet güzel bi filmdii tavsiye ederimm
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dün pi nin yaşamına gittim bu akşam da bu na gitmei düşünyorm
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bu havada iyi gider:))
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çocuk oyuncu çok başarılı filmde çok iyi gidilebilir!
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