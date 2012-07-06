Kıyamet Kitabı

3 farklı hikayenin iç içe geçtiği filmde, "Heaven's Creation" bölümünde elektrik mühendisi Pak Do-won (Kim Kang-woo) tarafından bir tapınağı aydınlatması için bir robot üretilir; robot tapınağın baş rahibi Hye-joo (Kim Gyu-ri) tarafından da koruma altına alınır. "A Cool New World" bölümündeyse dünyanın nüfusu bir virüs tarafından tehdit edilmektedir, insanların zombiye dönüşmesi genç bir adamın gözünden anlatılır.