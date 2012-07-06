Kıyamet Kitabı
Doomsday Book
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Bilim Kurgu
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :6 Temmuz 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
3 farklı hikayenin iç içe geçtiği filmde, "Heaven's Creation" bölümünde elektrik mühendisi Pak Do-won (Kim Kang-woo) tarafından bir tapınağı aydınlatması için bir robot üretilir; robot tapınağın baş rahibi Hye-joo (Kim Gyu-ri) tarafından da koruma altına alınır. "A Cool New World" bölümündeyse dünyanın nüfusu bir virüs tarafından tehdit edilmektedir, insanların zombiye dönüşmesi genç bir adamın gözünden anlatılır.
Galeri
Yorumlar
-
daha izlemedim izleecem
-
iyi güzel üc ayrı hikaye varda bana göre sonunda birbirine baglasalardı daha iyi olabilirdi zaman kaybı diye düşünüyorum izledim puanım 4
-
bence bu film izlenir yha güzel bi film o kadar kötü değil..
-
Film birbirinden bağımsız üç ayrı bölümden oluşuyor. Aslında 5-6 sene önce izlememiz gereken bu filmin üç yönetmeni olacaktı ve hepsi kendini bölümünü çekip bize sunacaktı daha sonra Han Jae-Rim in bölümü çıkmaza düştü diğer yönetmenler kendi bölümlerini çekip projeyi rafa kaldırdılar. 2010 da iki yönetmen tekrar bir araya geldi beraber üçüncü bölümü çektiler ve filmi tamamladılar. Bu ayın en merak ettiğim filmlerinden birisine imza atmış oldular.
-
izledim puanım 5,5tan 6