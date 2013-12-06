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Kızım İçin
1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.9 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :6 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kırklı yaşların ortasındaki Tuncer, yıllar önce karısından boşanıp kendi hayatına yönelmiştir. Babasının varlığından habersiz büyüyen Tuba ise 18 yaşını doldurmasına üç hafta kala, bir anda karşısında Tuncer’i bulur. Onunla birlikte hayallerini aşan bir yolculuğa çıkar. Tuba, bu ilginç yolculukta, babası olduğunu iddia eden deli dolu ve gizemli Tuncer’i tanırken, büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.
Galeri
Yorumlar
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filmini izledim çok güzel ve duygusaldı :)
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bu filimleri nasıl izliyecegiz ? biletmi alamak gerekli :)
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Duygusal bi filmdi
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izleyecewgim de yarın da bunu gecin seansları yoook acıklarmısın
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sinema diilde tv filmlerine benziyo biraz
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