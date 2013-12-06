Kızım İçin

Kırklı yaşların ortasındaki Tuncer, yıllar önce karısından boşanıp kendi hayatına yönelmiştir. Babasının varlığından habersiz büyüyen Tuba ise 18 yaşını doldurmasına üç hafta kala, bir anda karşısında Tuncer’i bulur. Onunla birlikte hayallerini aşan bir yolculuğa çıkar. Tuba, bu ilginç yolculukta, babası olduğunu iddia eden deli dolu ve gizemli Tuncer’i tanırken, büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.