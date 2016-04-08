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Kızkaçıran
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :8 Nisan 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Ahmet eski aşkı Gül’ü evleneceği gün gelin arabasıyla düğünden kaçırır. Ahmet’in aynı zamanda Gül’e bir de sürprizi vardır. Kaçırılan tek kişi Gül değildir. Ahmet Gül’ü kaçırdığında bir planı yoktur. Köydeki dedesine götürmek isteyince abisinden yardım talep eder. Dedesinin köyüne ulaşana dek yolda başlarına birbirinden komik olaylar gelir.
Galeri
Yorumlar
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bu film hiçbir işe yaramaz
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Sağ Salim filmi kadar başarılı olmasa da film izlenebilir.
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Berbat, kotu otesi, fena
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yeter artik yeterrrr
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Aptal aptal filmler yeter milletin beyinlerini sınav etmeyin
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