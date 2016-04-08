Kızkaçıran

Ahmet eski aşkı Gül’ü evleneceği gün gelin arabasıyla düğünden kaçırır. Ahmet’in aynı zamanda Gül’e bir de sürprizi vardır. Kaçırılan tek kişi Gül değildir. Ahmet Gül’ü kaçırdığında bir planı yoktur. Köydeki dedesine götürmek isteyince abisinden yardım talep eder. Dedesinin köyüne ulaşana dek yolda başlarına birbirinden komik olaylar gelir.