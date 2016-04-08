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Kızkaçıran

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Fragmanlar


Kızkaçıran
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Ahmet eski aşkı Gül’ü evleneceği gün gelin arabasıyla düğünden kaçırır. Ahmet’in aynı zamanda Gül’e bir de sürprizi vardır. Kaçırılan tek kişi Gül değildir. Ahmet Gül’ü kaçırdığında bir planı yoktur. Köydeki dedesine götürmek isteyince abisinden yardım talep eder. Dedesinin köyüne ulaşana dek yolda başlarına birbirinden komik olaylar gelir.

Galeri

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Yorumlar

  • bu film hiçbir işe yaramaz

  • Sağ Salim filmi kadar başarılı olmasa da film izlenebilir.

  • Berbat, kotu otesi, fena

  • yeter artik yeterrrr

  • Aptal aptal filmler yeter milletin beyinlerini sınav etmeyin

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Oyuncular ve ekip

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