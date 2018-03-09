Kızlar Gecesi

Kolej yıllarından arkadaş olan beş kadın, 10 yıl sonra bekarlığa veda partisi için Miami'de tekrar biraraya gelirler. Çılgın partileri kazara bir erkek striptizcinin ölümüne neden olmalarıyla kararır. Bu çılgınlığın ortasında ne yapmaları gerektiğini bulmaya çalışırlarken beklenmedik olaylar onları daha da yakınlaştıracaktır.