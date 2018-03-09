Sinema>Film Arşiv > Kızlar Gecesi - Rought Night
Kızlar Gecesi
Rought Night
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Kolej yıllarından arkadaş olan beş kadın, 10 yıl sonra bekarlığa veda partisi için Miami'de tekrar biraraya gelirler. Çılgın partileri kazara bir erkek striptizcinin ölümüne neden olmalarıyla kararır. Bu çılgınlığın ortasında ne yapmaları gerektiğini bulmaya çalışırlarken beklenmedik olaylar onları daha da yakınlaştıracaktır.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.