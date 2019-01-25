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Klaun Ferdinand a raketa
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Bilim Kurgu, Aile
- Yapım Yılı :1963
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Süre :73 dk.
- Dağıtıcı :Ceskoslovenský Státní Film, Filmové Studio Barrand
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