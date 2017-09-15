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Kocaayak ve Oğlu

The Son of Bigfoot

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Kocaayak ve Oğlu
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Animasyon
  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :15 Eylül 2017

 

Filmin Konusu

13 yaşındaki Adam çok uzun süredir kayıp olan gizemli babasının peşinden bir yolculuğa çıkar. Bir süre sonra Adam babasının ünlü Kocaayak efsanesinden başkası olmadığını anlar. Babası yıllardır ormanda saklanmaktadır, böylece kendisini ve ailesini DNA'sının peşinde olan Hair Co. Adındaki şirketten koruyacaktır.

Baba oğul kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışırlarken, Adam kendisinde de gizli güçler olduğunu keşfeder. Ancak babasını ararken Hair Co. yetkililerinin de peşinde olduğunu fark ettiğinde çok geç olacaktır.

Galeri

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