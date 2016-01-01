Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kocan Kadar Konuş: Diriliş
Paylaş

Kocan Kadar Konuş: Diriliş

1 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kocan Kadar Konuş: Diriliş
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (27 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola) ikinci filmde aşık olduğu Sinan’a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun’un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan’ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım’la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Pert ötesi..sonunu getiremedim

  • tambbir hayal kirikligi hic begenmedim

  • Birinci filmin kaymağını yemek için çekilmiş bir film seneryosu çok basit film başlarda eğlenceli gibi gelsede 2.yarı çok baymakta

  • İyi demek imkânsız özellikle filmin sonu çok saçma olmuş...

  • Yine saçma bi türk filmi ..

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir