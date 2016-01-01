Kocan Kadar Konuş: Diriliş
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
İlk filmde ailesi ve çevresinin evlilik baskılarıyla baş eden Efsun (Ezgi Mola) ikinci filmde aşık olduğu Sinan’a (Murat Yıldırım) kavuşuyor ama aşk hayatının önündeki engeller azalmıyor. Efsun’un kendi kaotik ailesinden sonra bu defa Sinan’ın ailesi, özellikle de babaannesi Cavide Hanım’la uğraşması gerekiyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Aşık olduğu adamla huzurlu bir beraberlik isterken türlü badireleri atlatıp bu hayaline kavuşabilecek midir? Herkesin onun yerine karar verdiği bir düğünü istiyor mudur sahiden?
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Pert ötesi..sonunu getiremedim
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tambbir hayal kirikligi hic begenmedim
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Birinci filmin kaymağını yemek için çekilmiş bir film seneryosu çok basit film başlarda eğlenceli gibi gelsede 2.yarı çok baymakta
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İyi demek imkânsız özellikle filmin sonu çok saçma olmuş...
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Yine saçma bi türk filmi ..