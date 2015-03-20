Kocan Kadar Konuş
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Film, otuz yaşına gelmiş ve şimdiye kadar karşı cins ile sağlıklı hiçbir ilişki kuramamış olan Efsun’un yıllar sonra lise aşkıyla karşılaşmasını ve aile üyelerinin verdiği direktiflerle onu evlenmeye ikna etme çabası sırasında başına gelen olayları konu alıyor.
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Yorumlar
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daha çok bayanların beğenebileceği bir film. Normalde türk komedisini sevmem ama bu film eğlendirdi beni
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Bu kadar niye övgü aldı anlamadım. Öyle bir aşırılığı yoktu.
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Daha cok bayanların gitmekten hoşlanacağı türden film. Görüntüler başarılıydı. Bayan komedyenin olmasından mutluluk duydum. Türk filmi ödediğiniz bedeli hoş vakit gecirterek karşılar )
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Ezgi mola nın emekleri dışında sıradan bir film televizyonda izlenir ama sinema salonu için vasat!!
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Dusundugumden daha keyifli geldi film.