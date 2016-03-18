Bir grup hırsız, acemi bir polisi öldürür ve bir memurun öldüğü anlamına gelen 999 alarmı verir. Böylece şehirdeki ekipleri hırsızlık yapacakları bölgeden uzaklaştırırlar. Filmin başrollerini Kate Winslet, Casey Affleck ve 12 Yıllık Esaret filminden tanıdığımız başarılı oyuncu Chiwetel Ejiofor paylaşıyor.