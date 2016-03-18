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Kod 999
Triple 9
0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :18 Mart 2016
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Filmin Konusu
Bir grup hırsız, acemi bir polisi öldürür ve bir memurun öldüğü anlamına gelen 999 alarmı verir. Böylece şehirdeki ekipleri hırsızlık yapacakları bölgeden uzaklaştırırlar. Filmin başrollerini Kate Winslet, Casey Affleck ve 12 Yıllık Esaret filminden tanıdığımız başarılı oyuncu Chiwetel Ejiofor paylaşıyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Vizyondan kalkmadan izleyin muhakkak. Süperdi
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bu filmi büyük bir merakla bekliyorum.
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