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Kod 999

Triple 9

0 kişi izlemiş. | 1 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kod 999
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Bir grup hırsız, acemi bir polisi öldürür ve bir memurun öldüğü anlamına gelen 999 alarmı verir. Böylece şehirdeki ekipleri hırsızlık yapacakları bölgeden uzaklaştırırlar. Filmin başrollerini Kate Winslet, Casey Affleck ve 12 Yıllık Esaret filminden tanıdığımız başarılı oyuncu Chiwetel Ejiofor paylaşıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Vizyondan kalkmadan izleyin muhakkak. Süperdi

  • bu filmi büyük bir merakla bekliyorum.

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Oyuncular ve ekip

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