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Kod Adı K.O.Z.

209 kişi izlemiş. | 42 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kod Adı K.O.Z.
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 1.6 / 10
  • Filmin Puanı : 2.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (808 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Film, Türk siyasi tarihinin yakın geçmişte yaşadığı ve halen içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal süreçleri işliyor.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Bunca film izledim ömrümde imdb si bu kadar düşük rezil bir film görmedim

  • Film mi? Çekiyon dalga mı geçiyon?

  • 2 evlilerin, Anadolu insanına iftira atmak için yaptıkları, saçma bir propaganda filmi. En kötü 100 film arasında 1. Sırada

  • kod adı sıfır

  • saçmalık beyın yıkama

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Oyuncular ve ekip

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