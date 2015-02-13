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Kod Adı K.O.Z.
209 kişi izlemiş. | 42 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 1.6 / 10
- Filmin Puanı : 2.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
Film, Türk siyasi tarihinin yakın geçmişte yaşadığı ve halen içinde bulunduğu siyasal ve toplumsal süreçleri işliyor.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Bunca film izledim ömrümde imdb si bu kadar düşük rezil bir film görmedim
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Film mi? Çekiyon dalga mı geçiyon?
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2 evlilerin, Anadolu insanına iftira atmak için yaptıkları, saçma bir propaganda filmi. En kötü 100 film arasında 1. Sırada
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kod adı sıfır
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saçmalık beyın yıkama
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