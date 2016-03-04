Kod Adı: Londra
London Has Fallen
- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, İngiltere
- Gösterim Tarihi :4 Mart 2016
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- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kod Adı: Olympus´ta Beyaz Saray´da başkanı kurtarmayı başaran özel koruma Mike Banning bu kez, başkanla beraber Londra´da mahsur kalır. Kod Adı: Londra´nın başrollerinde yine Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman gibi isimleri izleyeceğiz, filmin yönetmenliğini bu kez Babak Najafi üstlenmiş.
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Yorumlar
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Aksiyonseverlere hitap eden basarili bir yapim olmus.
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Bazı arkadaşlar çok abartılı olmuş diye yorum yapmışlar sorarım abartılı olmayan hollywood aksiyon filmi mi var diye? ) Gelelim yorumuma;bence gayet başarılı bir film olmuş. Kesinlikle izlenesi.. Tavsiye edilir.. Sırf gerard butler ve morgan freeman için bile izlenir.
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muhteşem bir film,kesinlikle pişman olmazsınız..
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Öyle aksiyon delisi sayılmam ama hiç sıkılmadan izledim
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kesinlikle yorumlara aldanmayın. büyük olmasa da beklentim iyiydi bu filme karşı;ama inanın çok abartı olmuş.cuneyt Arkın filmleri daha gerçek diyebilirim.puani fazla bile (