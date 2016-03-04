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Kod Adı: Londra

London Has Fallen

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kod Adı: Londra
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kod Adı: Olympus´ta Beyaz Saray´da başkanı kurtarmayı başaran özel koruma Mike Banning bu kez, başkanla beraber Londra´da mahsur kalır. Kod Adı: Londra´nın başrollerinde yine Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman gibi isimleri izleyeceğiz, filmin yönetmenliğini bu kez Babak Najafi üstlenmiş.

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Yorumlar

  • Aksiyonseverlere hitap eden basarili bir yapim olmus.

  • Bazı arkadaşlar çok abartılı olmuş diye yorum yapmışlar sorarım abartılı olmayan hollywood aksiyon filmi mi var diye? ) Gelelim yorumuma;bence gayet başarılı bir film olmuş. Kesinlikle izlenesi.. Tavsiye edilir.. Sırf gerard butler ve morgan freeman için bile izlenir.

  • muhteşem bir film,kesinlikle pişman olmazsınız..

  • Öyle aksiyon delisi sayılmam ama hiç sıkılmadan izledim

  • kesinlikle yorumlara aldanmayın. büyük olmasa da beklentim iyiydi bu filme karşı;ama inanın çok abartı olmuş.cuneyt Arkın filmleri daha gerçek diyebilirim.puani fazla bile (

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Oyuncular ve ekip

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