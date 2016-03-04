Kod Adı: Olympus´ta Beyaz Saray´da başkanı kurtarmayı başaran özel koruma Mike Banning bu kez, başkanla beraber Londra´da mahsur kalır. Kod Adı: Londra´nın başrollerinde yine Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman gibi isimleri izleyeceğiz, filmin yönetmenliğini bu kez Babak Najafi üstlenmiş.