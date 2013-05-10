Kod Adı: Olympus

Bir grup terörist Beyaz Saray’a pusu kurup, binayı, Başkan Benjamin Asher’ı ve ekibini girilmesi imkânsız olan yeraltı sığınaklarında ele geçirirler. Beyaz Saray’ın bahçesinde çatışma şiddetli bir şekilde sürerken, eski başkanlık koruması olan Mike, arbedeye karışır ve hayatta kalan tek Gizli Servis ajanı olarak kendini kuşatılmış binanın içinde bulur.