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Kod Adı: Olympus

Olympus Has Fallen

0 kişi izlemiş. | 23 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kod Adı: Olympus
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir grup terörist Beyaz Saray’a pusu kurup, binayı, Başkan Benjamin Asher’ı ve ekibini girilmesi imkânsız olan yeraltı sığınaklarında ele geçirirler. Beyaz Saray’ın bahçesinde çatışma şiddetli bir şekilde sürerken, eski başkanlık koruması olan Mike, arbedeye karışır ve hayatta kalan tek Gizli Servis ajanı olarak kendini kuşatılmış binanın içinde bulur.

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Yorumlar

  • Film Güzel Tavsiye Ederim.

  • görsel efektler iyiydi. filmde sürprizler var

  • fragman bile klişe

  • aksiyon, beyaz saraya saldırı, herkesin hayatını kurtaran kahraman. bu filmleri niye hala inatla çekiyolar anlamıyorum. morgan freeman için izlenebilir ancak

  • klişe bi konu olabilir ama imdb punanına dikkatinizi çekerim

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Oyuncular ve ekip

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