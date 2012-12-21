Kod Adı: Venüs
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : İngiltere, Türkiye, Kıbrıs
- Gösterim Tarihi :21 Aralık 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Venus Kıbrıs. Kıbrıs Venüs. Bu film Kıbrıs'ın dile getirilmeyen trajedisinin gerçek hikayelerle temellendirildiği olaylar zincirini anlatıyor . Venüs ailesinin ortadan kayboluşuyla ilgili gerçeği bulmak için Kıbrıs'a geliyor. Kişisel bir olaymış gibi başlayan bu hikaye Kıbrıs'ın trajik ve gizli öyküsünü ortaya çıkarıyor. Fakat bu bölünmüş topraklarda Venüs kendisinin olmayan bir ülke için ne kadar uzağa gidebilir?
Galeri
Yorumlar
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kıbrıs gerçektn ilginç bir hikaye bunca zmn filmlere neden konu olmadı aslında o daha ilginç
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film ilgince benziyor merak ettim
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ben Cengiz Bozkurtun dramlarda da çok beğeniyorum helal erdal bakkal bitanesin!!
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neymiş şimdi yani venüs vadisi pusumuymuş nasıl mış?
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ne kadar çok vaadiyor film şaşırtıcı