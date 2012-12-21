Kod Adı: Venüs

Venus Kıbrıs. Kıbrıs Venüs. Bu film Kıbrıs'ın dile getirilmeyen trajedisinin gerçek hikayelerle temellendirildiği olaylar zincirini anlatıyor . Venüs ailesinin ortadan kayboluşuyla ilgili gerçeği bulmak için Kıbrıs'a geliyor. Kişisel bir olaymış gibi başlayan bu hikaye Kıbrıs'ın trajik ve gizli öyküsünü ortaya çıkarıyor. Fakat bu bölünmüş topraklarda Venüs kendisinin olmayan bir ülke için ne kadar uzağa gidebilir?