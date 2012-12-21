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Kod Adı: Venüs

4 kişi izlemiş. | 10 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kod Adı: Venüs
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Venus Kıbrıs. Kıbrıs Venüs. Bu film Kıbrıs'ın dile getirilmeyen trajedisinin gerçek hikayelerle temellendirildiği olaylar zincirini anlatıyor . Venüs ailesinin ortadan kayboluşuyla ilgili gerçeği bulmak için Kıbrıs'a geliyor. Kişisel bir olaymış gibi başlayan bu hikaye Kıbrıs'ın trajik ve gizli öyküsünü ortaya çıkarıyor. Fakat bu bölünmüş topraklarda Venüs kendisinin olmayan bir ülke için ne kadar uzağa gidebilir?

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Yorumlar

  • kıbrıs gerçektn ilginç bir hikaye bunca zmn filmlere neden konu olmadı aslında o daha ilginç

  • film ilgince benziyor merak ettim

  • ben Cengiz Bozkurtun dramlarda da çok beğeniyorum helal erdal bakkal bitanesin!!

  • neymiş şimdi yani venüs vadisi pusumuymuş nasıl mış?

  • ne kadar çok vaadiyor film şaşırtıcı

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Oyuncular ve ekip

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