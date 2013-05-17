Koğuş Akademisi
Kogus akademisi
- IMDB Puanı : 3.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Vizyondaki filmler bu hafta da dopdolu. Koğuş Akademisi pek çok ünlü ismi bir araya getiriyor. Filmin konusu ise şöyle: “Tek Maç” Erdem, korsan film satıcısı Settar, kapkaççı Şahin, boyacı Nadir, Bekir Ali, Levent ve Genco çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmış ve aynı koğuşa düşmüşlerdir. Her biri kendine has eğlenceli karakterlere sahip olan bu mahkûmlar, hapishaneye yeni atanan güzel ve seksi Müdire Kâmuran’ın çeşitli plânları ve vereceği emir ile koğuşta bir tiyatro oyunu sergilemek zorunda kalacaklardır. Farkında olmadan ortak bir payda etrafında toplanan mahkûmlar, aslında kendi sonlarının başlangıcını yazacaklardır.
Galeri
Yorumlar
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beyler henuz seyredemedim .eminim guzeldir.
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berbat değil berbat ötesi saçma sapan film bile denmez
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Çok eğlenceli bir film..Ben daha bugün gittim ve sanırım pazar günü de gidicem.. Hatta bir kaç arkadaşıma da haber verdim hep beraber gidip toplu gülmece yapmayı düşünüyoruz. Bence kaçırmayın derim :)))
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çok kötü
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berbat ötesii fragmanla alakası yok.....