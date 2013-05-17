Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Koğuş Akademisi - Kogus akademisi
Paylaş

Koğuş Akademisi

Kogus akademisi

0 kişi izlemiş. | 110 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Koğuş Akademisi
  • IMDB Puanı : 3.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (12 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Vizyondaki filmler bu hafta da dopdolu. Koğuş Akademisi pek çok ünlü ismi bir araya getiriyor. Filmin konusu ise şöyle: “Tek Maç” Erdem, korsan film satıcısı Settar, kapkaççı Şahin, boyacı Nadir, Bekir Ali, Levent ve Genco çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmış ve aynı koğuşa düşmüşlerdir. Her biri kendine has eğlenceli karakterlere sahip olan bu mahkûmlar, hapishaneye yeni atanan güzel ve seksi Müdire Kâmuran’ın çeşitli plânları ve vereceği emir ile koğuşta bir tiyatro oyunu sergilemek zorunda kalacaklardır. Farkında olmadan ortak bir payda etrafında toplanan mahkûmlar, aslında kendi sonlarının başlangıcını yazacaklardır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • beyler henuz seyredemedim .eminim guzeldir.

  • berbat değil berbat ötesi saçma sapan film bile denmez

  • Çok eğlenceli bir film..Ben daha bugün gittim ve sanırım pazar günü de gidicem.. Hatta bir kaç arkadaşıma da haber verdim hep beraber gidip toplu gülmece yapmayı düşünüyoruz. Bence kaçırmayın derim :)))

  • çok kötü

  • berbat ötesii fragmanla alakası yok.....

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Koğuş Akademisi filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Koğuş Akademisi filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir