Vizyondaki filmler bu hafta da dopdolu. Koğuş Akademisi pek çok ünlü ismi bir araya getiriyor. Filmin konusu ise şöyle: “Tek Maç” Erdem, korsan film satıcısı Settar, kapkaççı Şahin, boyacı Nadir, Bekir Ali, Levent ve Genco çeşitli suçlardan dolayı tutuklanmış ve aynı koğuşa düşmüşlerdir. Her biri kendine has eğlenceli karakterlere sahip olan bu mahkûmlar, hapishaneye yeni atanan güzel ve seksi Müdire Kâmuran’ın çeşitli plânları ve vereceği emir ile koğuşta bir tiyatro oyunu sergilemek zorunda kalacaklardır. Farkında olmadan ortak bir payda etrafında toplanan mahkûmlar, aslında kendi sonlarının başlangıcını yazacaklardır.