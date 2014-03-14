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Köksüz

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Fragmanlar


Köksüz
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bir kaybın ardından yeniden aile olmayı başaramayan, gün geçtikçe kendini yok eden 4 karakterin kaybolma hikayesi. Beklenmedik bir kayıpla sarsılan bir ailenin, bu kaybın ardından nasıl baş edeceklerini bilemedikleri yeni durumla karşı karşıya kalmaları, aile içindeki erk mücadelesi ve yetersizlik, kaçışlar, iletişimsizlik, suçluluk, bunun yarattığı öfke ve bunalım; aidiyet hissi ve bu hissin yoksunluğunun insanları sürüklediği uçlar üzerine bir film.

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Yorumlar

  • Bu tür saçma sapan filmleri nerden bulurlar anlamam!berbat 1 senaryo.oyunculuk guzel ama turk sinemasının senaryo sorunu devam ediyor!

  • merak uyandıran bir aile dramı, oyunculardan kaçırılmayacak bir performans.

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Oyuncular ve ekip

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