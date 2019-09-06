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Kolej Havası

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Kolej Havası
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Filmin Konusu

Kolej Havası, Beşiktaşlı olmanın ne demek olduğunu, Türk futbolunun dünü ve bugününü gözler önüne seriyor. İyi bir insan olmanın,sporu sevgi, saygı ve dostluk içinde insan hayatına dahil etmenin önemi üzerinde durulan belgeselde, Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçıların gözünden Beşiktaş ve Beşiktaşlı olmak anlatılıyor.

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