Koleksiyoncu 2

Koleksiyoncu dehşet saçmak için bir kez daha geri geliyor. Arkin kurtulmuş halde hastanede yatmaktadır ve Maskeli seri katil şimdi yeni bir kurbanın peşindedir: genç ve çok güzel Elena. Genç kız bir arkadaşının ısrarıyla kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz, bir ev partisine gider. Psikopat katil tarafından kaçırılan Elena, katilin işkence merkezi olarak kullandığı terk edilmiş bir otele hapsedilir. Kızının ortadan kaybolduğu kısa sürede fark eden babası, rehin ututlduğu yerden kızını kurtarmak için bir grup adam kiralar. Kurtarma ekibi, kendilerine yol göstermesi içinse Koleksiyoncunun elinden kurtulmayı başaran tek insan olan Arkin'i seçerler. Arkin'in hayatı Elena'nınki için yeniden tehlikededir.