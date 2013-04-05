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Koleksiyoncu 2

The Collection 2

2 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Koleksiyoncu 2
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Koleksiyoncu dehşet saçmak için bir kez daha geri geliyor. Arkin kurtulmuş halde hastanede yatmaktadır ve Maskeli seri katil şimdi yeni bir kurbanın peşindedir: genç ve çok güzel Elena. Genç kız bir arkadaşının ısrarıyla kendisini bekleyen tehlikelerden habersiz, bir ev partisine gider. Psikopat katil tarafından kaçırılan Elena, katilin işkence merkezi olarak kullandığı terk edilmiş bir otele hapsedilir. Kızının ortadan kaybolduğu kısa sürede fark eden babası, rehin ututlduğu yerden kızını kurtarmak için bir grup adam kiralar. Kurtarma ekibi, kendilerine yol göstermesi içinse Koleksiyoncunun elinden kurtulmayı başaran tek insan olan Arkin'i seçerler. Arkin'in hayatı Elena'nınki için yeniden tehlikededir.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Koleksiyoncu dehşet saçmak için bir kez daha geri geliyor!!! korktum!

  • efsane geri döndü! fotoğraflara bakın!budur!

  • sakın gitmeyin oturun mis gibi evde izleyin nette var 5 ay önce izledim

  • süper bir film ,internetten izlemiştim,mutlaka izleyin...

  • bu fılm kacmazzzzzzz

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Oyuncular ve ekip

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