Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Kollarımda Kal - Ã coeur ouvert
Paylaş

Kollarımda Kal

Ã coeur ouvert

0 kişi izlemiş. | 20 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Kollarımda Kal
  • IMDB Puanı : 5.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (6 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

İki cerrah Mila ve Javier, birbirlerine delicesine aşıktır. Mila’nın beklenmedik hamileliği ve iş stresi nedeniyle, Javier içkiye başlar, bu yüzden işinden çıkarılır, eşi Mila’dan da giderek uzaklaşır. Javier, eşi Mila’yı geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • bu kadın kaç flimde oynadı bu sene? her yerde karşıma çıkıyo

  • sinema değil belki ama evde izlenir bence

  • bu filmi izleyen var mı?

  • juliette Binoche sevenler kaçırmasın derim!

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Kollarımda Kal filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Kollarımda Kal filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir