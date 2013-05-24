Kollarımda Kal

İki cerrah Mila ve Javier, birbirlerine delicesine aşıktır. Mila’nın beklenmedik hamileliği ve iş stresi nedeniyle, Javier içkiye başlar, bu yüzden işinden çıkarılır, eşi Mila’dan da giderek uzaklaşır. Javier, eşi Mila’yı geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.