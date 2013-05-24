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Kollarımda Kal
Ã coeur ouvert
0 kişi izlemiş. | 20 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.4 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :24 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
İki cerrah Mila ve Javier, birbirlerine delicesine aşıktır. Mila’nın beklenmedik hamileliği ve iş stresi nedeniyle, Javier içkiye başlar, bu yüzden işinden çıkarılır, eşi Mila’dan da giderek uzaklaşır. Javier, eşi Mila’yı geri kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.
Galeri
Yorumlar
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bu kadın kaç flimde oynadı bu sene? her yerde karşıma çıkıyo
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sinema değil belki ama evde izlenir bence
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bu filmi izleyen var mı?
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juliette Binoche sevenler kaçırmasın derim!
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