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Kolonya Cumhuriyeti
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
BKM''nin yapımcılığında hayata geçen Kolonya Cumhuriyeti, Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.
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