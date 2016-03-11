Kolpaçino 3.Devre

Özgür (Şafak Sezer), Sabri’nin (Aydemir Akbaş) ihanetinden sonra karısı Cemile’den ayrılmıştır. Özgür, oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte ve oradan gelen para ile geçinmektedir. Bir tartışma esnasında ‘Başkan’ lakaplı mafya babasının (Erkan Petekkaya); adamlarından birinin telefonu Özgür’ün telefonuyla karışır. Özgür, kendi villasının kirasını beklerken zarfta yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu farkeder ve paraların üstüne yatıp kaçış planları yapmaya başlar. Fakat Başkan, bunu Özgür ve arkadaşlarının yanına bırakmamaya kararlıdır.