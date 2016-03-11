Kolpaçino 3.Devre
- IMDB Puanı : 4.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :11 Mart 2016
- Yönetmen :
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Filmin Konusu
Özgür (Şafak Sezer), Sabri’nin (Aydemir Akbaş) ihanetinden sonra karısı Cemile’den ayrılmıştır. Özgür, oturduğu villayı eskiden olduğu gibi filmcilere kiraya vermekte ve oradan gelen para ile geçinmektedir. Bir tartışma esnasında ‘Başkan’ lakaplı mafya babasının (Erkan Petekkaya); adamlarından birinin telefonu Özgür’ün telefonuyla karışır. Özgür, kendi villasının kirasını beklerken zarfta yirmi adet bir milyon dolarlık banknot olduğunu farkeder ve paraların üstüne yatıp kaçış planları yapmaya başlar. Fakat Başkan, bunu Özgür ve arkadaşlarının yanına bırakmamaya kararlıdır.
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Yorumlar
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Üzdü
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argo kelimeler fazla ama yinede güzel
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basarili safak sezer ve ekibi beni her seferinde guldurmeyi basariyorlar
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Hakkaten bu kadar kötü beklemiyordum..ganyotçunun sahneleri dısında berbat..1 gibi olmamış
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İdare eder ama 1 ve 2. serisi gibi olamaz