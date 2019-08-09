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Konuşan Hayvanlar

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Konuşan Hayvanlar
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 1.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mustafa Kotan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Konuşan Hayvanlar" filminin oyuncu kadrosunda Ebru Akel, Emir Özyakışır, Ferit Aktuğ, Ayça Erturan, Hülya Duyar, Rıza Sönmez, Aslı Samat, Eray Demirkol gibi isimler yer alıyor.

Galeri

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