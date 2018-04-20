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Köpek Adası

Isle of Dogs

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Köpek Adası
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Megasaki City'deki tüm köpeklerin şehirden uzaklaştırılmasına karar verilir. Bütün köpekler çöp döküm alanına sürülür. Bu köpeklerin içinde 12 yaşındaki Atari Kobayashi'nin köpeği Spots da vardır. Atari, tek başına nehrin karşı tarafına geçer ve köpeğini arar. Oradaki melez köpek sürüsünün de yardımıyla bir yolculuğa çıkar.

Galeri

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