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Kor

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Fragmanlar


Kor
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Kocası Cemal yaşadığı çöküşün ardından, bir iş için gittiği Romanya'da tutuklanınca acilen ameliyat olması gereken hasta çocuğuyla bir başına kalan Emine, elişi aldığı atölyede kocasının eski patronu Ziya ile karşılaşır. Ziya bir zamanlar çok hoşlandığı ama Cemal'i seçip onunla evlenen genç kadının ve çocuğunun durumunu öğrenince kayıtsız kalmaz.

Cemal aylar sonra İstanbul'a döndüğünde her şey beklediğinden iyi görünmektedir. Emine konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır, çocuğu sağlıklıdır. Ancak, tesadüfen bulduğu kabarık hastane faturası, Ziya'nın çocuğunu ameliyat ettirdiğini öğrenmesine ve Eminenin bunu gizlediğinin ortaya çıkmasına neden olur.
Başına gelenlerden Ziya'yı sorumlu tutup ondan nefret eden ve Emine'yi deli gibi kıskanmakta olan Cemal, altında başka korkular taşıdığı bu sert ve acımasız durumla yüzleşmeyi mi yoksa görmezden gelmeyi mi seçecektir?

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Yorumlar

  • Sonunu daha iyi yapabilirlerdi..

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Oyuncular ve ekip

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