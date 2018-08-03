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Korban
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Malezya
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Haslinda , Mariani , Malik Sutan Muda , Zaiton , Omar Suwita , Saadiah , Ahmad Mahmud , Kuswadinata , Bad Latiff
- Süre :1963 dk.
- Dağıtıcı :Malay Film Productions Ltd.
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