Aşkta aradığını bulamayan Maggie Hardin (Greta Gerwig), otuzlu yaşlarının ortasında gelmişken artık tek başına da olsa çocuk sahibi olma zamanının geldiğini düşünmektedir. Ancak tam zamanlı antropolog, yarı zamanlı yazar olan John'la (Ethan Hawke) karşılaşınca hayatında ilk kez aşık olur ve böylece annelikle ilgili düşünceleri de yön değiştirir. İşin kötü yanı John işinden başka bir şey düşünmeyen bir profesör olan Georgette'le (Julianne Moore) mutsuz bir evliliği sürdürmektedir. İstemeden de olsa olayları iyice karıştıran Maggie arkadaşları Tony (Bill Hader) ve Felicia'nın (Maya Rudolph) da yardımıyla hayatlarını değiştirecek ve üçünü de komik bir şekilde birbirlerine bağlayacak bir planı hayata geçirmek için kolları sıvar.