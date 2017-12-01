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Körfez

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Körfez
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13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

30'lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, yıllar sonra İstanbul'dan ailesinin yanına İzmir'e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehirdeki hayatı derinden sarsar. Aniden şehri kaplayan bir kokuyla Selim'in hayatı da beklenmedik bir yön alır. Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir'de yeni bir dünyayı keşfe dalar.

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