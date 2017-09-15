Korkacak Bi'Şey Yok

İstanbul'un Hasanpaşa'sında voliyi vurmanın peşinde olan bıçkın, biraz da fırıldak semt delikanlısı Seko, arkadaşlarıyla anlaşıp bir tatil organize eder. Paralı arkadaşları Serkan'a masraflar için yüklü bir para verirler.

Seko organizasyonu yapamadan, borçlu olduğu kumar mafyasına parayı barbut oynayarak kaybeder ve organizasyonu değiştirerek rahmetli dedesinin "En kıymetli hazinem" deyişi aklına parlak bir fikir getirir. Rota bellidir, grubumuz rotayı Seko'nun yeni planıyla Edirne Uzunköprü'ye çevirir. Yolda başlarına gelen tuhaf ve komik olaylar, macerayı içinden çıkılmaz bir hale getirir.

İstanbul'un fırlama gençlerinin, Trakya'nın neşeli ve samimi insanları ile beraber yaşayacakları macera bol kahkahalı ve eğlenceli bir hikaye çıkarır.