Korku Efendisi
Sint
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2010
- Ülke : Hollanda
- Gösterim Tarihi :24 Ağustos 2012
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Efsaneye göre Aziz Nikolas ülkeyi haraca bağlayan ve çocukları kaçıran kötü bir adamdır. Halkın ayaklanmasıyla beraber 5 Aralık gecesi vahşice öldürülür. Ölümünden sonra 5 Aralık gecesi dolunay ile beraber Aziz Nikolas öcünü almak için geri gelir. Artık o geceyi unutmak hiç kimse için mümkün olmayacaktır.
Galeri
Yorumlar
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konu olarak fena sayılmaz ama fragmana bakılıında bes para etmez gıbı gelıyor 1-2-3.. serı gıbı gıtse bıraz da gelırstırseler fena bısı olmaz dı gıbıme gelıyor
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izleyin derim fantastik değişik türden güzel sayılabileçek bir gerilim filmiydi. iyi seyirler.
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fragmana bakarsak bu filmi izlemek zaman kaybı ki bence fragmana bakalım :))
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Gerçekten vakit kaybı şiddetle uzak durun derim
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Uzak durun. Vakit kaybından öteye geçmezsiniz. Türk gerilim filmlerinden herhangi birini izleyin çok daha iyidir...