Korku Efendisi

Efsaneye göre Aziz Nikolas ülkeyi haraca bağlayan ve çocukları kaçıran kötü bir adamdır. Halkın ayaklanmasıyla beraber 5 Aralık gecesi vahşice öldürülür. Ölümünden sonra 5 Aralık gecesi dolunay ile beraber Aziz Nikolas öcünü almak için geri gelir. Artık o geceyi unutmak hiç kimse için mümkün olmayacaktır.