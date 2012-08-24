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Korku Efendisi

Sint

0 kişi izlemiş. | 29 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Korku Efendisi
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 5.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Efsaneye göre Aziz Nikolas ülkeyi haraca bağlayan ve çocukları kaçıran kötü bir adamdır. Halkın ayaklanmasıyla beraber 5 Aralık gecesi vahşice öldürülür. Ölümünden sonra 5 Aralık gecesi dolunay ile beraber Aziz Nikolas öcünü almak için geri gelir. Artık o geceyi unutmak hiç kimse için mümkün olmayacaktır.

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Yorumlar

  • konu olarak fena sayılmaz ama fragmana bakılıında bes para etmez gıbı gelıyor 1-2-3.. serı gıbı gıtse bıraz da gelırstırseler fena bısı olmaz dı gıbıme gelıyor

  • izleyin derim fantastik değişik türden güzel sayılabileçek bir gerilim filmiydi. iyi seyirler.

  • fragmana bakarsak bu filmi izlemek zaman kaybı ki bence fragmana bakalım :))

  • Gerçekten vakit kaybı şiddetle uzak durun derim

  • Uzak durun. Vakit kaybından öteye geçmezsiniz. Türk gerilim filmlerinden herhangi birini izleyin çok daha iyidir...

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Oyuncular ve ekip

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