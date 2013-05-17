Jung Bum Shik, Lim Dae Woong, Hong Ji Young ile Kim Gok’un yönettiği Korku Hikayeleri (Horror Stories) filminde Kim Hyeon Soo, Noh Kang Min, Zin Tai Hyun ile Choi Yoon Young rol alıyor. Liseli bir genç kız, yabancı bir yerde eli kolu bağlı olarak uyanır. Dehşetle etrafına bakınır ve hiç tanımadığı genç bir adam tarafından kaçırılmış olduğunu görür. Adam yavaşça ona yaklaşırken, genç kızın yaşadığı korku giderek artar. Genç kız, zaman kazanabilmek için ona “Korku Hikayeleri” anlatmaya başlar.

