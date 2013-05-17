Korku Hikayeleri
Horror Stories
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Güney Kore
- Gösterim Tarihi :17 Mayıs 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Jung Bum Shik, Lim Dae Woong, Hong Ji Young ile Kim Gok’un yönettiği Korku Hikayeleri (Horror Stories) filminde Kim Hyeon Soo, Noh Kang Min, Zin Tai Hyun ile Choi Yoon Young rol alıyor. Liseli bir genç kız, yabancı bir yerde eli kolu bağlı olarak uyanır. Dehşetle etrafına bakınır ve hiç tanımadığı genç bir adam tarafından kaçırılmış olduğunu görür. Adam yavaşça ona yaklaşırken, genç kızın yaşadığı korku giderek artar. Genç kız, zaman kazanabilmek için ona “Korku Hikayeleri” anlatmaya başlar.
Galeri
Yorumlar
-
Koreliler film ve dizi yapmayı biliyor. Diğer korku filmlerine göre farklı bir konusu var. Birçok hikayeyi içinde barındırması sıkıcılığı azaltmış. Ama çok korkunç olduğu söylenemez benim gibi korku filmlerini fazla sevmeyenler için oldukça iyi.
-
İlk başta önyargılydm ama gerçekten güzel bir film.yaşanabilecek tarzda o yüzden korku doruğa ulaşıyor.
-
kesinlikle çok başarılı bi filmdi. sonuyla da şaşırttı
-
güney kore ve japon korku filmleri her zaman abd korku filmlerinden iyidir. zaten abd genelde bu filmleri yeniden çeker.
-
başarılı bi korku filmi gibi. beni fragmanıyla korkutmayı başardı