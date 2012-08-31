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Korku Kapanı

Storage 24

1 kişi izlemiş. | 44 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Korku Kapanı
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.4 / 10
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (18 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Londra'da koas ortamı hüküm sürmektedir zira oldukça gizli veriler taşıyan askeri bir yük taşıma uçağı düşmüştür. Tüm kargo da şehrin dört bir yanına yayılmıştır. Şehrin içinde olduğu bu durumdan habersiz olan Charlie ve Shelley, ani ayrılık kararı sonrası kiralık bir depoda eşyaları bölüşmektedirler. Üstelik yanlarında en iyi arkadaşları Mark ve Nikki de vardır. Fakat bir anda elektrikler kesilir ve uzun koridorlarla birbirine bağlı olan depolarda mahsur kalırlar. Daha da kötüsü peşlerinde onları bir bir avlayan gizemli bir avcı vardır. Kilitli ve güvenli kalma üzerine kurulu bir sistemin içinden nasıl sağ çıkmayı başaracaklardır ?

Galeri

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Yorumlar

  • yanlış anlamayın benim izlediğim filim bu değil

  • bu korku kapanı 5 mi nasıl güzelmi bende izlemek istiyorum

  • Tv için çekilmiş filmlere benziyo fragman rezalet zaten

  • Bu film . korku kapanı 5 degil .

  • Korku kapanı serısının chernobıl ve hırosıma facıyalarından esınlenerek yapıldıgı dusunmekteyım :))

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Oyuncular ve ekip

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