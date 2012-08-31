Korku Kapanı

Londra'da koas ortamı hüküm sürmektedir zira oldukça gizli veriler taşıyan askeri bir yük taşıma uçağı düşmüştür. Tüm kargo da şehrin dört bir yanına yayılmıştır. Şehrin içinde olduğu bu durumdan habersiz olan Charlie ve Shelley, ani ayrılık kararı sonrası kiralık bir depoda eşyaları bölüşmektedirler. Üstelik yanlarında en iyi arkadaşları Mark ve Nikki de vardır. Fakat bir anda elektrikler kesilir ve uzun koridorlarla birbirine bağlı olan depolarda mahsur kalırlar. Daha da kötüsü peşlerinde onları bir bir avlayan gizemli bir avcı vardır. Kilitli ve güvenli kalma üzerine kurulu bir sistemin içinden nasıl sağ çıkmayı başaracaklardır ?