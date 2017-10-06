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Korku Kayıtları
The Crucifixion
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- IMDB Puanı : 5.0 / 10
- Filmin Puanı : 5.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İngiltere, Romanya
- Gösterim Tarihi :6 Ekim 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Bir rahip, şeytan çıkarma eylemini üzerinde gerçekleştirdiği bir rahibeyi öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilir; bir araştırmacı gazeteci, bu kişinin aslında zihinsel olarak hasta birisini öldürüp öldürmediğini veya bu iddiaların yanlış olup olmadığını ve onun sadece şeytani bir varlıkla yaptığı savaşı kaybedip kaybetmediğini belirlemeye çabalar.
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