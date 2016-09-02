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Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler

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Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler
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Filmin Konusu

Talip ve Yaşar sürekli olarak abileri Muhteşem'den aldığı paraları gereksiz işlerde batırmaktadırlar. Çalıştığı film setinden kovulan kostümcü Çiğdem, Yaşar'a kendini yönetmen olarak tanıtır ve iki arkadaşı korku filmi piyasasında çok para olduğuna ikna eder. Son kez Muhteşem abilerinden aldıkları para ile korku filmi işine girerler. Fakat çekim yaptıkları mekanda onları bekleyen paranormal olaylar vardır. Korku filmi çekip zengin olma hayaliyle girdikleri film serüveni ikili için kabusa dönüşürken çok komik durumlara düşerler.

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Yorumlar

  • Boktan bir kadro boktan bir film 20 dakika dayanabildim çıktım paranıza yazık

  • farklı bi komedi olmuş , baya güldük ama biraz tarz meselesi tabii

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Oyuncular ve ekip

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