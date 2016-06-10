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Korku Seansı 2

The Conjuring 2

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Fragmanlar


Korku Seansı 2
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.4 / 10
  • Filmin Puanı : 9.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Dünyaca tanınmış doğaüstü olay araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren ile ilk kez 2013 yazında tanışmıştık. Bu yaz izleyeceğimiz Korku Seansı 2'de demonoloji (şeytan ve cinlerin varlığını araştıran bilim) uzmanı Ed ve Lorraine Warren çiftinin vaka dosyalarından bir diğerinden sinemaya uyarlanan hikayeyi izleyeceğiz. İlk filmde olduğu gibi, bu filmin başrollerinde de; Lorraine ve Ed Warren çiftini Vera Farmiga ve Patrick Wilson canlandırıyorlar. Filmin yönetmeni ise James Wan.

Galeri

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Yorumlar

  • Merakla bekledim ve izledim kesinlikle guzel basarili bir film tavsiye ediyorum korku sevenlere

  • Korku gerilim severler kaçırmasın bence son yıllarda çevrilen türünün başarılı örneği olmuş kararsızsanız gidin derim

  • film tek kelimeyle mükemmel 2.seansta herşey harika bir şekilde birbirine bağlanıyor ama tabiki ilk seans sıkıcı olduğu için 8

  • izlenmesi gereken en güzel korku filmi

  • James wan yine fark yaratmış. Gerilim ilk dakikadan itibaren başlıyor. Sinemada yüksek gerilim nedeni ile dayanamayanlar oldu ) Yine james wan yapımı lights out u da sabırsızlıkla bekliyorum.

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Oyuncular ve ekip

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