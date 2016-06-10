Dünyaca tanınmış doğaüstü olay araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren ile ilk kez 2013 yazında tanışmıştık. Bu yaz izleyeceğimiz Korku Seansı 2'de demonoloji (şeytan ve cinlerin varlığını araştıran bilim) uzmanı Ed ve Lorraine Warren çiftinin vaka dosyalarından bir diğerinden sinemaya uyarlanan hikayeyi izleyeceğiz. İlk filmde olduğu gibi, bu filmin başrollerinde de; Lorraine ve Ed Warren çiftini Vera Farmiga ve Patrick Wilson canlandırıyorlar. Filmin yönetmeni ise James Wan.