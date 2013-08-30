Korku Seansı

Gerçek bir hikayeden uyarlanan “The Conjuring” dünyaca ünlü paranormal araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren’ın hikayesini anlatıyor. Ed ve Lorraine Warren ıssız bir çiftlikte evindeki karanlık bir varlıkla mücadele eden bir aileye yardıma giderler. Güçlü bir şeytani varlıkla karşı karşıya kalan Warren’lar hayatlarının en zorlu olayını yaşarlar.