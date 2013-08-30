Korku Seansı
The Conjuring
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :112 dk.
Filmin Konusu
Gerçek bir hikayeden uyarlanan “The Conjuring” dünyaca ünlü paranormal araştırmacıları Ed ve Lorraine Warren’ın hikayesini anlatıyor. Ed ve Lorraine Warren ıssız bir çiftlikte evindeki karanlık bir varlıkla mücadele eden bir aileye yardıma giderler. Güçlü bir şeytani varlıkla karşı karşıya kalan Warren’lar hayatlarının en zorlu olayını yaşarlar.
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Yorumlar
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başarılı bir film olmuş tam korkmalık tavsiye ederim..
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Saçmalık ötesi,klasik şeytanlı film,puanına aldanmayın . Çok saçma çok...
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film nette var hiç gitmeyin boşa para vermeyin beleşten izleyin netten
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On numara film ısrarla tavsiye ederim.
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çok sağlam bi film. bazı sahneler hala aklımda ve uzun süre de aklımda kalıcak gibi. tabiiki dört dörtlük diil ama iyi bir korku filmi izlemek isteyenler beğenecektir diye düşünüyorum.