Korku Terapisi

1990 yılında,dedektif Bruce Kenner (Ethan Hawke), babası John Gray´i (David Dendrick) korkunç bir suçla itham eden Angela´nın (Emma Watson) vakasını araştırmaktadır. John beklenmedik bir şekilde, olayı hatırlamasa da suçunu kabul eder. Tanınmış psikolog Dr. Raines (David Thewlis) anılarını canlandırmak için John’a yardımcı olur ve birlikte ülke çapında, dehşet verici bir gizemi ortaya çıkarırlar.