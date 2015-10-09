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Korku Terapisi

Regression

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Fragmanlar


Korku Terapisi
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

1990 yılında,dedektif Bruce Kenner (Ethan Hawke), babası John Gray´i (David Dendrick) korkunç bir suçla itham eden Angela´nın (Emma Watson) vakasını araştırmaktadır. John beklenmedik bir şekilde, olayı hatırlamasa da suçunu kabul eder. Tanınmış psikolog Dr. Raines (David Thewlis) anılarını canlandırmak için John’a yardımcı olur ve birlikte ülke çapında, dehşet verici bir gizemi ortaya çıkarırlar.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • İsmi ilgi çeksin diye Türkçeye farklı çevrilmiş, saçma bir senaryoya sahip, hayal kırıklığı ve zaman kaybına yol açan film...

  • Filmin fragmani ayri guzel, yapimcisi ayri guzel, emma watson zaten guzel ;) efsane film olacak.

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Oyuncular ve ekip

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