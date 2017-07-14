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Sinema>Film Arşiv >  Korku Tüneli - XX
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Korku Tüneli

XX

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Fragmanlar


Korku Tüneli
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

4 kadın yönetmeni buluşturan bir korku antolojisi niteliğindeki Korku Tüneli (XX), 4 farklı korku hikâyesinin bir araya gelmesiyle farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor. Karyn Kusama, Annie Clark, Roxanne Benjamin ve Jovanka Vuckocic'in yönetmenliğinde tüyler ürperten 4 farklı hikâye...

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