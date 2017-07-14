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Korku Tüneli
XX
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- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD, Kanada
- Gösterim Tarihi :14 Temmuz 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
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- Süre :80 dk.
Filmin Konusu
4 kadın yönetmeni buluşturan bir korku antolojisi niteliğindeki Korku Tüneli (XX), 4 farklı korku hikâyesinin bir araya gelmesiyle farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor. Karyn Kusama, Annie Clark, Roxanne Benjamin ve Jovanka Vuckocic'in yönetmenliğinde tüyler ürperten 4 farklı hikâye...
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