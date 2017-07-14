4 kadın yönetmeni buluşturan bir korku antolojisi niteliğindeki Korku Tüneli (XX), 4 farklı korku hikâyesinin bir araya gelmesiyle farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor. Karyn Kusama, Annie Clark, Roxanne Benjamin ve Jovanka Vuckocic'in yönetmenliğinde tüyler ürperten 4 farklı hikâye...