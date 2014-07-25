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Korku Yolu
In Fear
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :25 Temmuz 2014
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
Filmin Konusu
Tom ve Lucy, tatil yapmak için bir taşra moteline doğru yola çıkarlar. Fakat motele giden tüm yolların tabelalarında birer gariplik vardır. Genç çift, karanlığın çökmesiyle birlikte motele vaktinde varamamaktan korkar. Birden aynı yollardan geçip durduklarını fark ederler. Dar yollardan oluşan bir labirentin içinde sıkışmışlardır. Kendi arabalarında tuzağa düşürülmüşlerdir. Göremedikleri biri, onlarla oyun oynamaktadır. Güvende oldukları tek yerin, arabanın içi olduğuna karar verirler.
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Yorumlar
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hep aynı terane....ısıt ısıt yolla...
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