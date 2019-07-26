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Korkuluk
Curse of the Scarecrow
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Filmin Konusu
June ve Carl, henüz çocukken ailelerinin korkunç bir şekilde öldürülmesine tanık olur. Yaşananları içlerinde bir sır olarak saklayan kardeşler, ailelerini kaybettikleri eve bir daha ayak basmaz. June ve Carl, her ne kadar geçmişi arkalarında bırakıp hayatlarında yeni başlangıçlar yapsalar da Carl’ın ani ölümü her şeyi değiştirir. June, kardeşinin intiharının geçmişle bağlantılı olduğunu düşünür ve araştırma yapmak için yıllar önce terk ettiği eve geri döner. Genç kadının tek isteği, ailesini kendisinden alan kötülükten intikamını almaktır.
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