Korkunun Sesi

Büyükbabasından oldukça görkemli bir ev miras kalan Alisa evi satmaya karar verir. Ama öncesinde erkek arkadaşı Brandon’la birlikte evi elden geçirecek ve bu arada büyükbabasının hatıralarını da toparlayacaktır. Evin tek komşusu astım hastası yaşlı bir adamdır. Brandon, işi dolayısıyla Alisa’yı yalnız bırakmak zorunda kalır. Onun yokluğunda Alisa’ya en yakın kız arkadaşı Steph yardımcı olacaktır. İki genç kız evin bahçesini, bodrum katını, çatı katını inceledikçe anlam veremedikleri şeylerle karşılaşırlar, kayıp genç kız ilanları, torba içinde insan parçaları, kafatasları… Yaklaşan tehlike iki genç kızı hedef almaktadır.