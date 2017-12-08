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Korkusuzlar
Only The Brave
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- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :8 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Joseph Kosinski'nin yönettiği Korkusuzlar, 2013 yılında Arizona'da gerçekleşen büyük yangının gerçek hikâyesini ele alıyor.
2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
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