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Körlük
Blind
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- IMDB Puanı : 6.9 / 10
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Norveç
- Gösterim Tarihi :5 Eylül 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Körlük, görme duyusunu kaybedince eve kapanan bir kadın yazarın aklını da kaybetmemek için gerçekliğe sıkı sıkı sarılma mücadelesini işleyen, gerilimli olduğu kadar mizah unsurlarını da kullanan bir dram. Yalnızca görme değil yazma ve yalnızlık üzerine de bir film olan Körlük, gerçeküstü atmosferi, seyrek diyalogları ve sürprizli mizahıyla son derece özgün.
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