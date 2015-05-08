Film, 12 yaşında öksüz kaldıktan sonra isminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçının yardımıyla yatılı müzik okuluna gönderilen ve gerek dik başlılığıyla gerek insanlarla arasına koyduğu mesafeyle müzikal kariyerini ilerletemeyeceği düşünülen Stet’in, şöhretine şöhret katmak için dünyayı dolaşan çocuk korosundaki mücadelesini, içindeki sıra dışı müzikal yeteneği açığa çıkarmak isteyen koro şefiyle olan ilişkilerini konu ediniyor.