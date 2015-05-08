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Sinema>Film Arşiv >  Koro - Boychoir
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Koro

Boychoir

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Koro
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, 12 yaşında öksüz kaldıktan sonra isminin açıklanmasını istemeyen bir bağışçının yardımıyla yatılı müzik okuluna gönderilen ve gerek dik başlılığıyla gerek insanlarla arasına koyduğu mesafeyle müzikal kariyerini ilerletemeyeceği düşünülen Stet’in, şöhretine şöhret katmak için dünyayı dolaşan çocuk korosundaki mücadelesini, içindeki sıra dışı müzikal yeteneği açığa çıkarmak isteyen koro şefiyle olan ilişkilerini konu ediniyor.


Filmin Eleştrisi




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