Koruyucu, kendisini bir şiddet sarmalının içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ellili yaşlarında bir gece kulübü fedaisi olan Lucas’ın hayatı kızından ibarettir. 8 yaşındaki kızı Sarah’ı büyütmek için çabalayan Lucas, kızı için her şeyi yapmaya hazırdır. Kendi kontrolünde bir hayat süren Lucas’ın yaşamı bir gün kontrolünü kaybetmesi ile bambaşka bir hal alır. Gece kulübüne gelen bir müşterinin çıkardığı tartışma, Lucas’ın kontrolünü kaybetmesine neden olur. Yaşanan kavga sonrası işten çıkarılan Lucas bir yandan da sorun yaşadığı polislerle uğraşır. Kızına bakmak için paraya ihtiyaç duyan Lucas, bir striptiz kulübünde çalışmaya başlar. Ancak burada yürütülen işler pek de Lucas’ın sandığı gibi değildir. Striptiz kulübü Avrupa'da faaliyet gösteren tehlikeli bir çete tarafından yönetilmektedir. Çetenin artık yeni bir üyesi olan Lucas, kendisini bir şiddet sarmalının içinde bulur. Lucas’ın kızının ve kendi hayatını koruması için savaşmaktan başka seçeneği yoktur.